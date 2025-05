Wirtz ne želi ni Real ni City: Zacrtao si je samo jedan klub

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Florian Wirtz najbitniji je igrač u sustavu Xabija Alonsa te je mladi Nijemac bio jedan od najzaslužnijih za prošlogodišnji naslov u Bundesligi. Međutim, čini se kako je njegovom mandatu u Bayer Leverkusenu došao kraj. Talentirani ofenzivni veznjak bi tako na ljeto trebao u jedan od najboljih klubova Europe, a da se njega pita to bi bio Bayern Munchen.

Wirtz ove sezone igra još bolju sezone nego prošlu. Ima jednaki broj kontribucija za golove, ali to je napravio uz manje odigranih susreta. Tako u sljedećim kolima može dodatno popraviti učinak od 10 golova i 12 asistencija. Takve igre nisu mogle proći nezapaženo pa 22-godišnji Nijemac ima interes nekoliko svjetskih klubova.

No, kako prenosi njemački BILD on je već odlučio u koji će. Unatoč interesu Manchester Cityja i Real Madrida, Wirtz je sa svojom obitelji dogovorio sve kako bi njegov prelazak u Bayern mogao biti služben. Za to će ipak klub iz Bavarske trebati postići dogovor s Apotekarima jer Nijemac je ugovorom vezan za Leverkusen sve do 2027. godine.

Bilo je govora kako će Wirtz otići put Reala kada tamo klupu preuzme Xabi Alonso, ali čini se kako će Bundesliga još jednom vidjeti transfer u kojem jedan od konkurenata za titulu pojačava Bayern.

