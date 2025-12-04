Vuškovićev HSV izgubio nakon penala od drugoligaša: U raspucavanju je zabio bivši igrač Varaždina

Podijeli :

U srijedu navečer odigrana je utakmica osmine finala DFB-Pokala između Hamburger SV-a i Holstein Kiela. U oba kluba Hrvatska je imala svoje predstavnike, a na kraju je do pobjede boljim izvođenjem jedanaesteraca došla momčad Kiela.

Nakon 90 minuta nije bilo pogodaka, a mreže su mirovale i nakon prvih 15 minuta produžetaka. Prvi pogodak na utakmici pao je u 107. minuti, a zabio ga je Bakery Jatta za HSV. Ipak, drugoligaš Kiel nije odustajao te su u 118. minuti preko Phila Harresa došli do izjednačenja, a na kraju i do “lutrije” jedanaesteraca.

Tamo Luka Vušković nije dočekao svoj red za HSV iako je odigrao svih 120 minuta dok je kod Kiela aktivan bio Ivan Nekić, bivši igrač Varaždina, Intera iz Zaprešića te Rijeke. Stoper Kiela bio je precizan u četvrtoj i pretposljednjoj seriji. Konačni rezultat bio je 4-2 za Kiel, a tragičari HSV-a bili su Miro Muheim te Aboubaka Soumahoro koji su promašili svoje pokušaje.

Kiel je tako izborio svoje peto četvrtfinale DFB-Pokala u povijesti (1941., 1943., 2012., 2021., 2025.)