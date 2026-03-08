Vuškovićev HSV im presudio: Majer ostao bez trenera i direktora za sport u Wolfsburgu

Podijeli :

Guliver Image

Daniel Bauer više nije trener Wolfsburga.

Takvu vijest potvrdio je klub za koji nastupa hrvatski reprezentativac Lovro Majer.

Zajedno s 43-godišnjim trenerom, koji je Vukove vodio u samo 15 utakmica, otkaz je dobio i izvršni direktor za sport Peter Christiansen, a presudio im je domaći poraz od HSV-a (1:2) u 25. kolu.

“Odluku nam nipošto nije bilo lako donijeti. Nadali smo se da ćemo zajedno uspjeti preokrenuti situaciju”, izjavio je sportski direktor Pirmin Schwegler.

“Nakon analize cjelokupne situacije, došli smo do zaključka da je momčadi potreban novi poticaj kako bismo osigurali ostanak u ligi. Iznimno smo zahvalni Danielu na njegovoj predanosti prvoj momčadi, ali i na dugogodišnjem radu kao trener u Wolfsburgovoj akademiji. Želimo mu sve najbolje u budućnosti, i profesionalno i osobno”, dodao je Schwegler.