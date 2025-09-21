Vušković zabio povijesni gol pa otkrio: ‘Vjerojatno sam slomio dva prsta’

Podijeli :

Guliver Image

Luka Vušković postigao je prvijenac za HSV koji je slavio 2:1 protiv Heidenheima.

Nakon slavlja svoje momčadi, mladi se hrvatski branič u hodnicima Volksparkstadiona pojavio s bandažiranom desnom rukom. Kažiprst i srednji prst bili su mu imobilizirani, a za sve je zaslušan ispad u 28. minuti utakmice.

POVEZANO VIDEO / Vušković prvijencem donio HSV-u prvu pobjedu u Bundesligi nakon sedam godina

“Nakon što sam promašio veliku priliku, glupo sam udario u stativu. Vjerojatno sam slomio dva prsta”, rekao je Vušković za ran.de.

Luka and Mario Vušković after HSV’s win today 🔷🇭🇷 pic.twitter.com/Qd2BfuBZiP — Croatian Football (@CroatiaFooty) September 20, 2025

Unatoč bolovima, zabio je svoj prvijenac 14 minuta kasnije. Njegov gol za HSV bio je povijesni trenutak za klub, budući da punih sedam godina i četiri mjeseca, odnosno 2688 dana nisu ostvario pobjedu niti postigli gol u Bundesligi.

“Ovaj mi gol mnogo znači. Ovo je lud stadion s ludim navijačima i ludom atmosferom. Jako sam ponosan na momčad“, dodao je Vušković.