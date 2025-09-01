Vušković: San mi je s bratom odigrati sezonu u Hajduku, kad prođeš Poljud sve je dječja igra

Podijeli :

Mladi hrvatski stoper Luka Vušković oglasio se nakon odlaska na jednogodišnju posudbu u njemački HSV.

Iako je postojala šansa kako bi u ovoj sezoni mogao ostati u Tottenhamu, Luka Vušković provest će je na posudbi u HSV-u koji se vratio u Bundesligu.

“Nadao sam se takvom raspletu. Htio sam baš HSV. Velik klub, lijep grad s vojskom navijača. Brat je bio tamo i zbog toga mi je bilo još važnije. Bio sam na kvalifikacijama s Ulmom, osjetio atmosferu, a posebno kad su skandirali bratu – tu su me kupili za čitav život”, rekao je Vušković za Germanijak po dolasku u Zagreb na okupljanje U21 reprezentacije.

“U Tottenhamu su mi nudili ostanak kao opciju, da igram u slučaju ozljede ili kup utakmice. Ali htio sam minutažu u kontinuitetu. Tamo igraju Romero i Van de Ven, dva najbolja stopera svijeta trenutno. Vjerujem u sebe, ali stvarno je teško igrati pored njih. Osjetio sam ih, zaključio da moram još raditi. Puno rada i malo sreće pa ću se vratiti.”

Sada je Luka s U21 reprezentacijom, ali možda ga ugledamo i u kadru Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine?

“Polako. Ako ću igrati i ako će biti zadovoljni, nitko sretniji od mene. Do tada samo trening i borba za minutažu.”

Iako se tek otisnuo u inozemstvo i njegova prava karijera tek počinje, Vušković ne krije da se jednog dana želi vratiti u Hajduk.

“Nakon tog pritiska na Poljudu, sve ostalo je dječja igra. Igrati tamo te preko noći natjera da odrasteš. Mnogi to ne shvaćaju, ali kad ti u prvoj minuti vratiš loptu golmanu pa krenu zvižduci… Iako, bilo je korektno prema meni, ali nakon Poljuda svugdje mogu igrati bez osvrta na tribine. Tko zna kojim će putevima ići karijera, ali želim se vratiti u Hajduk i završiti ondje gdje je počelo. Možda nije normalno da sada razmišljam tako, jer još uvijek sam na nekom početku ali ultimativni san mi je s bratom odigrati sezonu u Hajduku i osvojiti trofej koji sanjamo kao djeca.”

Kad je već spomenuo brata Marija, nastavio je:

“Znate, bilo je teško u početku ali način na koji se Mario nosio s time bilo je vrhunski. Jak je u glavi i takvim odnosom prema situaciji olakšao je svima nama. Nekad mi se činilo da je nama teže nego njemu. Vratit će se i nastaviti gdje je stao, a jednog dana – skupa u Hajduku.”

