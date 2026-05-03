Vušković s HSV-om osigurao ostanak u Bundesligi

U nedjelju navečer HSV je i matematički osigurao ostanak u prvoj ligi. Nakon poraza St. Paulija od Mainza (1:2) i remija Wolfsburga protiv Freiburga (1:1), postalo je jasno da ih konkurenti više ne mogu sustići. Wolfsburg, koji trenutno drži poziciju za doigravanje, kao i pretposljednji St. Pauli, zaostaju osam bodova, a do kraja su ostala još samo dva kola.

Ovakav rasplet predstavlja značajan uspjeh za HSV, osobito jer je nakon povratka u Bundesligu prošlog ljeta bilo mnogo sumnji u kvalitetu momčadi. Nakon sedam sezona u drugom rangu natjecanja, klub je morao ozbiljno rekonstruirati sastav. Otišli su neki ključni igrači iz sezone promocije, uključujući napadača Davieja Selkea, dok je momčad popunjena novim imenima kroz transfere i posudbe.

Iako su prve reakcije na prijelazni rok bile skeptične, odluke sportskog sektora na čelu s Clausom Costom pokazale su se uspješnima. Posebno su se istaknula kasna pojačanja iz Arsenala Albert Sambi Lokonga i Fábio Vieira, dok su Warmed Omari i Jordan Torunarigha učvrstili obranu. U veznom redu važnu ulogu preuzeli su Nicolai Remberg i Nicolás Capaldo.

Najveće iznenađenje ipak je bio mladi Luka Vušković, koji se brzo nametnuo kao vođa obrane i pritom zabijao ključne pogotke. Bez njegovog doprinosa borba za opstanak bila bi znatno teža. Njegova posudba iz Tottenhama pokazala se kao pun pogodak, djelomično i zbog njegove želje da bude bliže obitelji.

Prema pisanju njemačkog NDR-a, postoji mogućnost da u sljedećoj sezoni Luku Vuškovića zamijeni stariji brat Mario. Mariju u rujnu istječe suspenzija pa će ponovno imati pravo nastupa, no ostaje nepoznanica može li se nakon četverogodišnje stanke vratiti na prijašnju razinu. HSV će u svakom slučaju morati pronaći zamjenu za Luku, ali to nije jedini izazov.

Upitna je i budućnost vratara Daniela Heuera Fernandesa kojem istječe ugovor, kao i status Fábija Vieire koji je na posudbi iz Arsenala. Slična situacija vrijedi i za zimska pojačanja Alberta Grönbaeka, Damiona Downsa i Philipa Otelea, čiji bi stalni transferi zahtijevali značajna financijska izdvajanja.