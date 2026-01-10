Vušković proglašen igračem polusezone u Bundesligi, iza sebe ostavio i Kanea!

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković dobio je novo važno priznanje njemačke Bundeslige.
Nakon što je njegov gol protiv Werdera proglašen pogotkom prvog dijela sezone, Vušković je proglašen i najboljim igračem prvog dijela sezone u izboru navijača, ostavivši iza sebe neka od najvećih imena svjetskog nogometa.
U glasovanju su iza hrvatskog talenta završili Harry Kane, Luis Diaz i Michael Olise.
Iako je Kane u 15 odigranih kola zabio čak 19 golova uz tri asistencije, Vušković je navijače oduševio i Fair Play potezom mjeseca kada je prvi pritrčao u pomoć suparničkom igraču Rasmusu Kristensenu te mu praktički spasio život.
