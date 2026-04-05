Vušković poslao poruku čelnicima Spursa: ‘Dao bih sve za to. Oni to znaju’

Guliver Image

Luka Vušković ponovno je upitan o svojoj budućnosti nakon tekuće sezone u Hamburgu.

HSV i Augsburg podijelili su bodove (1:1) u Bundesligi, a hrvatski reprezentativac imao je jedan nepromišljen potez.

Frustriran konačnim rezultatom, ali očito još više sudačkim odlukama, Vušković je loptom pogodio pomoćnog suca. Po završetku susreta, nakon što su domaćini u završnici smatrali da im je trebao biti dosuđen kazneni udarac, Vušković je u bijesu šakom napucao loptu i ona je pogodila pomoćnog suca.

Glavni sudac Deniz Aytekin nije pokazao nikakav karton hrvatskom stoperu, a tek nam ostaje vidjeti hoće li Vušković naknadno dobiti kaznu za taj nepromišljen potez.

Vušković je upitan o svojoj budućnosti s Tottenhamom koji se bori za goli život u Premier ligi:

“Nakon ove sezone ponovno ću biti igrač Tottenhama. Imam ugovor tamo do 2030. godine. Također, moj san je igrati uz brata u Hamburgu. Dao bih sve za to. Tottenham to također zna”, jasno je poručio mladi hrvatski branič.