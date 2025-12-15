Vušković o povratku u Tottenham: ‘San mi je zaigrati s bratom, oni to znaju’

Podijeli :

AymanxAlahmed via Guliver

Luka Vušković nalazi se na posudbi u HSV-u gdje je otišao iz engleskog Tottenhama.

Nakon dobrih nastupa u Bundesligi, 18-godišnji reprezentativac Hrvatske je privukao pozornost.

POVEZANO VIDEO / Pogledajte spektakularan gol Vuškovića, petom je zabio u ludoj utakmici HSV-a i Werdera!

“San mi je zaigrati s bratom u HSV-u. Dao bih sve za to. Tottenham to zna, ali ja sam njihov igrač i imam ugovor s njima. U nogometu nikad ne znate što će se dogoditi u nadolazećim mjesecima. Odlučit ćemo u pravo vrijeme. Nisam razgovarao s Tottenhamom o povratku u siječnju. Moj fokus je na HSV-u. Očekujem da ću ostati ovdje do kraja sezone. HSV je sjajan klub i jako sam sretan ovdje”, rekao je Luka Vušković za Hamburg Abendblatt.

Vuškovića je Hajduk prodao Tottenhamu u rekordnom transferu za 11 milijuna eura. Nakon što je ovog ljeta bio na pripremama Tottenhama, klub ga je poslao na posudbu u HSV čiji je član i njegov 24-godišnji brat Mario, koji je suspendiran zbog dopinga.