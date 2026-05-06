Vušković nominiran za najboljeg igrača Bundeslige, evo kako i vi možete dati svoj glas!

xTobiasxWentzellx via Guliver

Ovo je bila nevjerojatna sezona za mladog hrvatskog stopera Luku Vuškovića.

Sjajne igre mladog hrvatskog stopera u dresu HSV-a nisu prošle nezapaženo pa je dobio veliko priznanje Bundeslige.

Vušković je nominiran za najboljeg igrača sezone, ali i za najboljeg mladog igrača Bundeslige. Za nagradu najboljeg igrača sezone konkurira ukupno 11 nogometaša, a čak sedam nominiranih dolazi iz Bayerna.

Vušković je nominiran i za najboljeg mladog igrača sezone, a konkurencija su mu Yan Diomande iz Leipziga i Mainzov Ibrahim Maza. OVDJE možete vidjeti kako glasati za najbolje u Bundesligi.

Prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost već je narasla na 60 milijuna eura. U aktualnoj sezoni odigrao je 28 utakmica i zabio pet golova. Član je Tottenhama, a ove sezone je na posudbi u HSV-u.