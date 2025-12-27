Vušković na meti Barcelone? Katalonci pišu kako se Vatreni ne želi vratiti u Tottenham

Podijeli :

Guliver Images

Sve je veći interes za Lukom Vuškovićem, igračem Tottenhama na posudbi u HSV-u.

Tako je katalonski Sport u subotu izašao s pričom da je za Vuškovića zainteresirana – Barcelona.

S obzirom na ozljedu Christensena, ali i odsustvo Arauja, Barcelona bi se već ove zime rado pojačala u obrani. Prema Sportu, Katalonci su oko bacili na dvojac iz Bundeslige.

Osim na Vuškovića, koji igra za HSV, još i na stopera Wolfsburga Konstantinosa Koulierakisa. Wolfsburg je grčkog igrača platio PAOK-u 12 milijuna eura prošle godine.

S obzirom na sve veći interes iz ostatka Europe, pitanje je hoće li se Vušković na ljeto uopće vratiti u Tottenham ili će ga Spursi unovčiti transferom. Jer Vuškoviću je u ovih pola godine koliko je u HSV-u cijena već višestruko narasla. Čak i Sport navodi da se Vušković ne želi vratiti u Tottenham.

Ono što priču Vuškovića i Barcelone može svesti u realnije okvire svakako je činjenica da je Vuškovićev zastupnik Pini Zahavi blizak s predsjednikom Barcelone Joanom Laportom, navodi Sport.