Vušković: Moj brat Luka ne bi odbio ponudu HSV-a

Podijeli :

Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn via Guliver Images

Mario Vušković još uvijek je pod suspenzijom, do rujna iduće godine.

Kada mu suspenzija završi krajem iduće godine, očekuje se njegov povratak na teren u dresu HSV-a. Njegov klub također je pokazao interes za njegovim mlađim bratom, Lukom.

POVEZANO Vušković: Livaja i Kalinić su mi najviše pomogli, Petković je najbolji igrač protiv kojeg sam igrao

“Luka voli HSV jer su klub i navijači uvijek bili uz mene. Bio je impresioniran atmosferom na proslavi promocije na Volksparkstadionu, vidio je koliko je klub velik i koliko su navijači nevjerojatni. Volio bi igrati za HSV i ne bi odbio ponudu“, izjavio je Mario Vušković pa dodao:

“Na kraju će Tottenham odlučiti što je najbolje za njegov razvoj.”

Vušković je komentirao i vlastite emocije nakon što je HSV izborio ulazak u viši rang, koji je pratio sa tribina, a momčad je pobijedila Ulm s 6:1.

“Bilo je to jako emotivno. Moj otac, Daniel, također je bio na utakmici. Plakao je, iako nije emotivan tip”, ispričao je Vušković.

Dotaknuo se svog odnosa s trenerom Merlinom Polzinom, s kojim često razgovara, bilo osobno ili telefonom.

“Uvijek me podsjeća da sam dio momčadi i pita me treniram li dovoljno. Merlin bi volio da budem u svlačionici, ali zbog suspenzije to nije moguće. Osjećam da vjeruje u mene i da želi da se ponovno vratim na teren”, zaključio je bivši stoper Hajduka.

BONUS VIDEO: