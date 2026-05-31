Vušković je treći najbolji igrač Bundeslige, iza njega je ostao čak i Harry Kane

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković iza sebe ima sezonu iz snova u njemačkoj Bundesligi. Devetnaestogodišnji stoper, koji je član Tottenhama, a proteklu je sezonu proveo na posudbi u HSV-u, svojim je igrama privukao veliku pozornost njemačke nogometne javnosti.

Vušković se tijekom sezone nametnuo kao jedan od najvažnijih igrača svoje momčadi, a posebno je impresionirao učinkom pred protivničkim vratima. Iako igra na stoperskoj poziciji, postigao je čak šest pogodaka, čime je dodatno potvrdio svoj veliki potencijal.

Koliko je dobar dojam ostavio u svojoj prvoj sezoni među njemačkom elitom pokazuje i tradicionalni izbor uglednog magazina Kicker za najboljeg igrača Bundeslige. Hrvatski branič osvojio je 11,1 posto glasova te završio na visokom trećem mjestu ukupnog poretka.

Titulu najboljeg igrača sezone ponio je Michael Olise, koji je osvojio 40,7 posto glasova. Drugo mjesto pripalo je Yanu Diomandeu sa 15,1 posto, dok je Vušković kompletirao vodeći trojac.

Iza hrvatskog nogometaša ostao je i kapetan engleske reprezentacije Harry Kane, koji je zauzeo četvrto mjesto s 10,1 posto glasova. Na petoj poziciji završio je Luis Diaz s 4,5 posto, dok je šesto mjesto pripalo hrvatskom reprezentativcu Andreju Kramariću, koji je dobio tri posto glasova.

Rezultat mladog Vuškovića dodatno dobiva na težini uzme li se u obzir da je riječ o njegovoj prvoj sezoni u Bundesligi, tijekom koje se profilirao kao jedan od najperspektivnijih mladih braniča u europskom nogometu.