Vušković i dalje ne trenira s HSV-om, oglasio se i sportski direktor kluba

Podijeli :

Guliver Image

Luka Vušković ni početkom tjedna nije trenirao s momčadi HSV-a. Nakon što je 19-godišnjak propustio susrete protiv Stuttgarta i Werder Bremena, njegov nastup u domaćem dvoboju protiv Hoffenheima ove subote i dalje je neizvjestan. Problemi s koljenom još uvijek nisu sanirani, a situaciju je komentirao i sportski direktor Claus Costa.

“Naravno da nam Luka nedostaje. Ipak, manje pričamo o igračima koji nam nisu na raspolaganju, a više se pokušavamo usredotočiti na one koji su tu”, izjavio je Costa. Dodao je kako vjeruje da će hrvatski branič biti spreman za završnicu sezone, iako se još ne zna kada bi se točno mogao vratiti na teren.

Luka Vušković je po jednom kriteriju među najboljim stoperima u Europi, na popisu i igrač Dinama VIDEO / HSV bez Vuškovića upisao novi poraz u Bundesligi

Njemački mediji navode da u njegovom ugovoru o posudbi postoji odredba prema kojoj Tottenham Hotspur ima pravo sudjelovati u odluci o njegovu povratku nakon ozljede, kako bi se smanjio rizik s obzirom na dugoročni ugovor koji ima u Londonu. Liječnički timovi oba kluba redovito komuniciraju, no ostaje otvoreno pitanje kada će stići konačno odobrenje.

“Izraz ‘pravo na suodlučivanje’ po meni je malo prejak”, rekao je Costa, ne želeći potvrditi postojanje klauzule. “U konačnici je bitno da imamo procjenu različitih liječnika koji prate situaciju.”

Costa je istaknuo da je najvažnije kako se sam igrač osjeća.

“On je iznimno ambiciozan i pod svaku cijenu želi ponovno igrati za nas. No, sve ovisi o osjećaju boli i o tome koliko igrač može podnijeti opterećenje. On je taj koji na kraju dana sam može i mora odlučiti je li spreman za igru.”

Vušković je nedavno boravio u Velikoj Britaniji na dodatnim pregledima, a u subotu je bio i na stadionu kako bi podržao suigrače, prateći s tribina poraz od Werdera 1:3. U njegovom izostanku obrana HSV-a ponovno je djelovala nesigurno.

Početkom tjedna radio je terapije u klupskim prostorijama, dok su ostali trenirali na terenu. Još nije poznato kada će se priključiti punom treningu, iako u klubu naglašavaju da individualno naporno radi uz pomoć kondicijskih trenera. Costa je pojasnio da nema ozbiljnijih strukturnih oštećenja u koljenu, već da je riječ o kontuziji koja je izazvala izljev krvi i bol, zbog čega je potreban oprez i vrijeme za oporavak.

Za razliku od njegove situacije, pojavile su se i pozitivne vijesti za ostatak momčadi. Alexander Røssing-Lelesiit odradio je veći dio treninga nakon ozljede, dok su Albert Sambi Lokonga, Yussuf Poulsen i Jean-Luc Dompé trenirali individualno.

“Ipak, optimistični smo da će se Dompé uskoro vratiti momčadskim treninzima”, rekao je Costa.

Sportski direktor također vjeruje da bi Lokonga mogao konkurirati za nastup protiv Hoffenheima, iako će sve ovisiti o tome kako će reagirati na povećanje intenziteta treninga u narednim danima.