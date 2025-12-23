Vodeći sastav francuskog prvenstva doveo pojačanje iz Bundeslige za samo tri milijuna eura

Podijeli :

Malijski reprezentativac Amadou Haidara (27) potpisao je ugovor za Lens, objavio je vodeći sastav francuskog nogometnog prvenstva.

Haidara je u Lens stigao iz RB Leipziga čiji je dres nosio od 2019. godine. Prije toga je tri sezone igrao za RB Salzburg.

Malijski veznjak je potpisao ugovor do 2029. godine, a prema pisanju L’Equipea, Lens je platio samo tri milijuna eura odštete za ovog vrlo iskusnog igrača.

“Amadou se u Leipzigu etablirao kao jedan od najboljih veznih igrača u Bundesligi, a njegove tehničke kvalitete, prodori prema naprijed i sposobnosti osvajanja lopte prepoznati su diljem Europe”, kazao je sportski direktor Lensa Jean-Louis Leca.

Haidara je trenutačno s reprezentacijom Malija na Aričkom kupu nacija koji su održava u Maroku.

Lens se nalazi na vodećoj poziciji Le Championnata s 37 bodova, bod više od PSG-a.