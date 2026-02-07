VIDEO / Za ovo postoje druga mjesta: Austrijanac za vrijeme sukoba skinuo dres protivniku

Podijeli :

U subotu navečer odigrana je utakmica 21. kola Bundeslige između Borussije Monchengladbach i Bayera iz Leverkusena. Utakmica je završila 1:1, a posebno zanimljiva situacija dogodila se u 68. minuti. Tada su se Kevin Stoger i Exequiel Palacios zakačili. Koliko je u elementu bio Austrijanac, dovoljno pokazuje video na kojem se vidi kako skida svom argentinskom suigraču dres. Na kraju su obojica zaradila žuti karton iako je znatno žustriji u ovom sukobu bio austrijski nogometaš.

