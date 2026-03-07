VIDEO / Vušković izborio pa i izveo penal za HSV: ‘Jedva, jedvice’, ali tresao je mrežu!

Podijeli :

Nogometaši HSV-a u 25. kolu Bundeslige gostuju kod Wolfsburga. Domaći su poveli iz jedanaesterca u 22. minuti, a zatim je penal suđen i gostima 11 minuta kasnije. Za momčad iz Hamburga izveo ga je Luka Vušković i kako je naš Željko Vela rekao "jedva, jedvice" zatresao mrežu. Pogledajte Vuškovićev peti gol sezone!