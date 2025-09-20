VIDEO / Vušković zabio golčinu za HSV u susretu protiv Heidenheima

Podijeli :

Luka Vušković je protiv Bayerna debitirao za HSV. Iako se u tom susretu nije proslavio, u drugom je pokazao zašto je doveden u njemačku ligu. U 41. minuti HSV je dobio slobodan udarac, a nakon brojnih odbijanaca lopta je došla do mladog Splićanina koji je iz sjajnog voleja zabio svoj prvijenac u jednoj od najjačih liga svijeta.

