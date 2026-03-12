VIDEO / Vušković na treningu HSV-a oduševio fenomenalnim ‘škaricama’

Podijeli :

Ayman Alahmed via Guliver Images

Luka Vušković nastavlja oduševljavati igrama tijekom posudbe u njemačkom HSV-u. Mladi hrvatski stoper ove sezone prometnuo se u jednog od najzapaženijih obrambenih igrača u Bundesligi, a ujedno je i najefikasniji stoper među ligama petice.

Osim čvrstine u obrani, Vušković često pokazuje i zavidne napadačke sposobnosti. U aktualnoj sezoni Bundeslige upisao je 22 nastupa, postigao pet pogodaka i dodao jednu asistenciju, a odlične partije donijele su mu čak tri nagrade za najboljeg mladog igrača mjeseca.

Koliko je talentiran pokazuje i na treninzima. Jedan takav trenutak zabilježen je tijekom treninga HSV-a, a snimka je ubrzo objavljena na društvenim mrežama kluba, gdje je privukla veliku pažnju navijača.

Na videu se vidi kako Vušković petom prima loptu, savršeno je kontrolira i zatim pokušava atraktivne škarice. Iako lopta nije završila u mreži jer je vratar uspio obraniti udarac, potez je izgledao vrlo efektno i brzo je postao tema među navijačima.

View this post on Instagram A post shared by Hamburger SV (@hsv)

HSV je uz objavljeni video dodao i šaljivi komentar:

“Možda sljedeći put… Samo se šalimo. Svi volimo Luku Vuškovića.”

Mladi hrvatski reprezentativac tako je još jednom pokazao da ga se ne doživljava samo kao pouzdanog stopera, nego i kao igrača s iznimnim tehničkim sposobnostima.

