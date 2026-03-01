VIDEO / Vušković mu je bio ‘na leđima’, a onda je Brazilac sjajno petom pogodio za poravnanje u Hamburgu

Bundesliga 1. ožu 202620:18 > 20:18 0 komentara

U 24. kolu njemačke Bundeslige HSV Luke Vuškovića ugostio je RB Leipzig te su poveli golom Fabija Vieire u 22. minuti. Međutim, do kraja prvog poluvremena je Leipzig izjednačio fenomenalnim golom Romula Cardosa. Njega je čuvao hrvatski reprezentativac Vušković, ali Brazilac se fenomenalno snašao i petom pogodio pored Heuera Fernandesa za 1:1 u 36. minuti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

