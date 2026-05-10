VIDEO / Vušković, Matanović i za kraj sjajnog bundesligaškog dana za Hrvate – gol Juranovića!

Hrvatski nogometaš i član berlinskog Uniona Josip Juranović zabio je prvi prvenstveni gol za momčad iz njemačke prijestolnice. U 33. kolu Union je slavio kod Mainza 3:1, a posljednji pogodak zabio je Juranović. Nakon jedne sjajne kontre Skarke je bio nesebičan i na drugoj vratnici pronašao Juranovića koji mirno zabija.