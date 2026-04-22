VIDEO / Vlašić za SK prvi put o radu s Vuškovićima: Mario će biti spremniji no ikad

Podijeli :

Joško Vlašić otkrio je sve našem Vedranu Babiću o pripremama s nogometašem HSV-a Marijom Vuškovićem koji je i dalje pod suspenzijom. Joško ne sumnja - vratit će se ove jeseni jači nego ikad.

“Kako sam sa Lukom tri godine ili tako nekako, naravno da braća komuniciraju i sigurno da je Mario dobio neke informacije. Trajalo je nećlkanje neko vrijeme i konačno se javio. Imao sam ja neke naznake da bi se to moglo dogoditi tako da smo krenuli evo upravo je završio treći mezociklus. Sad je tjedan odmora i interesantno je to sve skupa s njim. Mislim da je sad otkrio neki novi svijet koji nije poznavao, u svojoj 25. godini je ušao u neki program koji je za njega nov i mislim da napreduje velikim koracima i jako je motiviran da izađe iz svega ovoga bolji, jači i kako se cijeli taj moj i životni i poslovni zove Vlašićeva arka, a arka je utočište, tako mislim da je i to njemu na neki način utočište od svega onog što mu se događalo. Došla je i neka njemačka ekipa snimiti sve ovo i njega na treningu i neku moju izjavu. Za mene je to poprilično emotivno. Kod mene tako i dođu ljudi koji, neću reći da ih treba spašavati, ali koji imaju određene probleme i onda smo zajedno u svemu tome. Ima natjecateljsku, sportsku glavu, i ti izazovi kojima smo obojica izloženi mogli bi ispasti na dobar način. Ono što me posebno motivira izjava nekih ljudi iz njegovog matičnog kluba HSV-a, da očekuju da on bude fizički dobar, ali i da će mu s loptom trebati neko vrijeme što je za mene posebno neprihvatljivo. Ja vjerujem da ako dođe u ponedjeljak, da će već u srijedu moći igrati 90 minuta bez problema. Tako da sam u svemu tome imao samo jednu želju, da budem na stadionu kad se vrati i morat ću imati debele sunčane naočale da mi se ne vide emocije”, rekao je Vlašić pa dodao:

“Mislim da je on sada već bolji nego ikad prije, da je brži, agilniji, kompaktniji, da je s loptom bolji nego prije, a ima još do rujna.”

Cijeli razgovor pogledajte u videu iznad.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.