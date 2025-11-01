VIDEO / Utakmica visokog rizika u Berlinu: Kordon policije spriječio sukob navijača Herthe i Dynama

Podijeli :

Hertha je u 11. kolu 2. Bundeslige u Berlinu svladala Dynamo Dresden 2:0 u utakmici visokog rizika. Strijelci su bili Cuisance i Reese u prvom poluvremenu, a utakmica je odigrana u izvrsnoj atmosferi na rasprodanom Olimpijskom stadionu pred 70.000 gledatelja, od kojih je bilo oko 20.000 navijača gostujuće momčadi. Za vrijeme dvoboja bio je formiran policijski kordon podno tribine s najvatrenijim navijačima Herthe s obzirom na to da je došlo do manjih komešanja među navijačima na gornjoj etaži stadiona još i prije početka utakmice. Na sreću, teži sukob je spriječen i nitko nije bio ozlijeđen.

