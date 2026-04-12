VIDEO / Stuttgart razbio HSV bez Vuškovića i nastavio lov na Ligu prvaka

Podijeli :

Nogometaši Stuttgarta poigrali su se na svom terenu protiv Hamburga te su s uvjerljivih 4:0 slavili u dvoboju 29. kola Bundeslige.

Stuttgart je ponovno treći na ljestvici i nastavlja svoj lov na Ligu prvaka iduće sezone. Isti broj bodova ima četvrti Leipzig, dok četiri boda manje od tog dvojca ima Bayer Leverkusen.

Po dva pogotka je Stuttgart dao u svakom poluvremenu protiv Hamburga za kojeg zbog ozljede nije igrao hrvatski reprezentativac Luka Vušković.

U prvom dijelu su pogađali Stiller u 21. i Fuhrich u 32. minuti, a u nastavku Mittelstadt u 56. i El Khannouss u 86. minuti. Uz sve to Undav u 82. minuti nije realizirao jedanaesterac.

