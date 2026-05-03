VIDEO / St. Pauli ponovno izgubio, ispadanje iz lige postaje realnost

Nogometaši Mainza pobijedili su u Hamburgu St. Pauli s 2:1 u prvom nedjeljnom ogledu 32. kola Bundeslige čime se nastavlja dramatična završnica sezone za domaćina.

St. Pauli je ostao na 16. mjestu ljestvice, a momčad će s te pozicije na kraju sezone dodatno razigravati za ostanak u eliti. St. Pauli ima bod više od Wolfsburga, ali i utakmicu više te tri boda ispred Heidenheima, koji je trenutačno posljednji na ljestvici.

Mainz je u prvom poluvremenu stekao dva gola prednosti nakon pogodaka Tietza u šestoj i Mwene u 40. minuti. U nastavku ogleda gosti iz Mainza su jednostavno čuvali prednost, a nije im naškodio niti primljeni pogodak u 88. minuti. Tada je Ceesay bio strijelac počasnog gola za domaćina.

