VIDEO / St. Pauli i Koln remijem otvorili 30. kolo Bundeslige

Podijeli :

Nogometaši St. Paulija na svom su stadionu odigrali 1-1 protiv Koelna u prvoj utakmici 30. kola njemačke Bundeslige, što ih ostavlja na 16. mjestu koje na kraju sezone vodi u razigravanje za ostanak u elitnom društvu.

Karol Mets je u 69. minuti postigao vodeći pogodak za momčad iz Hamburga, ali je u 86. minuti Gian Luca Waldschmidt iskoristio kazneni udarac te postavio konačnih 1-1. Koelnu je to bio jedini udarac unutar okvira, a vratar Koelna Marvin Schwabe proglašen je igračem utakmice.

St. Pauli ima 26 bodova, pet više, ali i utakmicu više od Wolfsburga koji je na predaznjem mjestu. Heidenheim je zadnji sa 19 bodova.

Koeln je s 31 bodom na 12. poziciji.

Vodeći Bayern ima 76 bodova, 12 više od drugoplasirane Borussije Dortmund te u nedjelju, pred svojim navijačima na Allianz Areni, pobjedom nad Stuttgartom može i matematički osigurati novi naslov njemačkog prvaka.