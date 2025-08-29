VIDEO / St. Pauli bolji od HSV-a u hamburškom derbiju, Vušković ostao na klupi

Podijeli :

Drugo kolo Bundeslige otvorili su hamburškim derbijem HSV i St. Pauli na Volksparkstadionu. Bio je to prvi njihov bundesligaški susret nakon 2011. HSV se u povratničkoj sezoni nije dobro snašao u električnoj atmosferi te je St. Pauli na kraju slavio s 2:0.

Prvi gol na susretu pao je u 19. minuti, a zabio ga je Adam Dzwigala. Poljski veznjak najbolje se snašao nakon kornera te je matirao Daniela Heuera Fernandesa na golu HSV-a.

Domaći su se mogli vratiti početkom drugog dijela, ali pogodak koji je postigao Ransford Konigsdorffer je poništen zbog minimalnog zaleđa.

Ubrzo je stigla kazna te je beninski nogometaš Andreas Hountondji 59. minuti pogodio za 2:0. Njega je uposlio Joel Fujita, a nakon toga je Hountondji zaobišao Fernandesa i lijepo zabio za povećanje prednosti.

Novo pojačanje HSV-a Luka Vušković ostao je na klupi, a još jedan bivši igrač Hajduka, Emir Sahiti, igrao je do 56. minute.

St. Pauli je tako nakon remija s Borussijom Dortmund došao do prve pobjede u novoj sezoni. HSV je u prošlom kolu osvojio bod te je i dalje bez pobjede. Sljedeću utakmicu igrat će protiv Bayerna u gostima, a St. Pauli će dočekati Augsburg Kristijana Jakića i Nediljka Labrovića.