VIDEO / Šok za Kramarića i Hoffenheim, Bayer do boda protiv Mainza

Sport Klub

U utakmicama ranijeg termina 24. kola Bundeslige 'palo je' šest golova.

Hoffenheim je doživio poraz od St. Paulija 1:0. Jedini gol na utakmici za minimalnu pobjedu zabio je Pereira Lage krajem prvog poluvremena. Andrej Kramarić igrao je do 74. minute.

Werder Bremen slavio je 2:0 protiv Heidenheima, u vodstvo je Werder doveo Milošević u 57. minuti, a u 97. je autogolom pobjedu Werdera potvrdio Behrens.

Bayer Leverkusen i Mainz remizirali su 1:1. Becker je u vodstvo Mainz doveo u 67. minuti, a za konačnih 1:1 zabio je Quansah u 88. minuti.

Borussia Monchengladbach slavila je s minimalnih 1:0 protiv Union Berlina, strijelac je bio Diks iz penala u 94. minuti. Josip Juranović nije nastupio zbog ozljede.

