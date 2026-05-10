VIDEO / Slatke brige za Dalića, Matanović zabio dva gola u Hamburgu!

Igor Matanović oduševio je u Hamburgu s dva gola, iako je njegov Freiburg upisao poraz 3:2.
Matanović je sjajno pratio ubačaj Lukasa Küblera, ubacio se ispred svog čuvara i pogodio kroz noge domaćeg vratara za 1:1.
Bio je to deveti pogodak sezone u Bundesligi za hrvatskog napadača.
Hrvatski napadač došao je do jubilarnog 10. gola za Freiburg u Bundesligi u 87. minuti i to glavom nakon ubačaja Grifa iz kornera.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!