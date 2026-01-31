VIDEO / Schalke primio dva gola u 45 minuta, bivši hajdukovac iz ljutnje sočno opsovao

Podijeli :

Nogometaši Bochuma nakon prvih 45 minuta vode 2:0 protiv Schalkea u 20. kolu 2. Bundeslige. Prvi gol zabili su već u 1. minuti, strijelac je bio Miyoshi, dok je drugi gol za povećanje vodstva Bochuma zabio Hofmann u 43. minuti. Od prve minute debitira za Schalke i bivši dinamovac, Dejan Ljubičić.

Na odmor se otišlo s tim rezultatom, a vidno je bio iznerviran bivši hajdukovac u redovima Schalkea, Nikola Katić. Dok je izlazio s terena sočno je opsovao, nije teško pročitati s usana…