VIDEO / Roko Šimić maestralno zabio u ‘Cvajti’ nakon točno tri mjeseca ‘suše’

Podijeli :

U 13. kolu njemačke 2. Bundeslige Karlsruher je ugostio Elversberg. Za domaću momčad je u drugom dijelu u igru ušao Roko Šimić, nekadašnji mladi hrvatski reprezentativac. On je na teren stupio pri rezultatu 1:0 za Elversberg. Hrvatskom nogometašu trebalo je samo 15 minuta da zabije gol za izjednačenje. U 61. minuti je pogodio za 1:1, ali sreća Karlsruhera bila je kratka jer je pet minuta kasnije Elversberg ponovno došao do vodstva.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.