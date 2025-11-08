VIDEO / Rapsodija Leverkusena! ‘Pukla petarda’ već u prvom poluvremenu

Podijeli :

Nogometaši Bayer Leverkusena priuštili su nam pravu golijadu u 10. kolu Bundeslige. Do 53. minute vode čak 6:0 protiv fenjeraša Heidenheima. Golijadu su započeli u 2. minuti golom Schicka, Hofmann je povisio na 2:0 u 16., a golijadu do kraja prvog poluvremena nastavili su Schick u 22., Poku u 27. i Maza u 46. za visokih 5:0. A tako su nastavili i u drugom poluvremenu, 6:0 je bilo u 53. minuti, a zabio je ponovno Maza. Pogledajte golijadu!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.