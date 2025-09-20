VIDEO / Prtajin: Jedna od mojih najboljih utakmica u Njemačkoj, a liga je maraton

Bivši igrač Hajduka, Ivan Prtajin, sudjelovao je u sva četiri gola u pobjedi Kaiserslauterna od 4-1 protiv Münstera.
Prtajin je u toj utakmici zabio hat-trick i asistirao, podvig je to koji je posljednji put igrač Kaiserslauterna postigao u travnju 2000., kada je Igli Tare postigao tri gola i upisao asistenciju u pobjedi od 6-2 protiv Ulma.
“To je bila jedna od najboljih utakmica koje sam odigrao u Njemačkoj”, rekao je Prtaijn pa nastavio:
“Sretan sam jer je ova pobjeda podigla momčad, a ja sam im u tome mogao pomoći. Ali iskreno, nisam netko tko ide van na zabave ili nešto slično. Moramo se brzo oporaviti, a zatim nastaviti naporno raditi jer je utakmica protiv Münstera bila samo jedna od mnogih. To je maraton”, zaključio je Prtajin.
Šou Ivana Prtajina u visokoj pobjedi Kaiserslauterna pogledajte OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!