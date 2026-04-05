VIDEO / Problemi za Majera i Wolfsburg: Koln izvukao bod na gostovanju i pobjegao na +6

U 28. kolu njemačke Bundeslige susreli su se Eintracht Frankfurt i Koln, a iako je domaća momčad vodila s 2:0, gosti su uspjeli doći do 2:2 i osvojiti vrijedan bod u borbi za ostanak.

Prvo poluvrijeme nije pružilo golove, a onda je u 66. minuti Jonathan Burkardt pogodio za 1:0 Eintrachta. Samo tri minute kasnije je Arnaud Kalimuendo pogodio za 2:0 što se činilo nedostižnim za Koln.

Međutim, samo minutu kasnije je Jakub Kaminski zabio za 2:1, a potpuni povratak donio je Alessio Castro-Montes prvijencem za Koln.

Tim golom donio je bod Kolnu kojim će pobjeći St. Pauliju na +2, a Wolfsburgu Lovre Majera na +6. Šest kola prije kraja vodit će se žestoka bitka za ostanak u Bundesligi pa bi ovaj bod mogao biti i ključan.

