VIDEO / Poznate su sve važne pozicije u Bundesligi: Kovač i Kramarić slave

Podijeli :

Bayern München je svoj naslov u Bundesligi osigurao kiksom Bayer Leverkusena u gostima kod Freiburga, no u Njemačkoj se u posljednjem kolu imalo za što igrati. Tek u tri susreta rezultat nije bio važan dok je u preostalih šest barem jedna ekipa igrala ili za Europu ili za ostanak.

Borba za Ligu prvaka

Krenimo redom. Borba za Ligu prvaka bila je posebno zanimljiva za Hrvate čiji je adut Niko Kovač svoju Borussiju Dortmund trebao dovesti do pobjede od dvije razlike kako bi izborili najprestižnije europsko natjecanje. Tako Borussija ne bi ovisila o rezultatu Freiburga i Eintracht Frankfurta koji su igrali međusobno.

Ranim pogotkom iz jedanaesterca koji je zabio Serhou Guirassy Dortmund je privremeno skočila na četvrto mjesto koje im je ipak Freiburg oduzeo golom Ritsua Doana u 27. minuti. Za Borussiju ni igrač više nije djelovao te su do poluvremena ostali na samo jednom golu prednosti, ali im je na isteku prvog dijela pomogao Ansgar Knauff koji je poravnao rezultat u Freiburgu.

To kao da je dalo dodatnu snagu Kovačevim igračima koji su na otvaranju drugog dijela preko Marcela Sabitzera došli do željene prednosti od 2:0, a to vodstvo su i povećali golom Felixa Nmeche u 73. minuti. Tada više razlika nije bila ni bitna jer je Eintracht poveo s 3:1 protiv Freiburga što je lansiralo njih i Dortmund u Ligu prvaka.

Bild: Niko Kovač ima čudan trik koji Dortmund čini toliko nemilosrdnim Pratite na SK: Kovač u borbi za Ligu prvaka, pada odluka oko prvaka u Portugalu!

Borba za Konferencijsku ligu

Iako je Europa liga drugi rang europskog nogometa skačemo odma na Konferencijsku ligu jer je ranim pogotkom Dortmunda u utakmici s Holstein Kielom bilo jasno kako Mainz neće moći doći do pete pozicije i plasmana u grupu Europa lige. Tako su oni protiv Leverkusena igrali za mjesto u trećem rangu Europe, a ključni protivnik im je bio RB Leipzig koji je igrao sa Stuttgartom.

Upravo je Stuttgart jedan od razloga zbog kojeg šesto mjesto ne vodi u Europa ligu. Die Roten je izborio finale DFB Pokala gdje im je protivnik Arminia Bielefeld, dosadašnji trećeligaš te budući drugoligaš. Tako je sigurno da će pobjednik njemačkog kupa otići u skupine Europa lige jer se nijedan od njih u ligi nije izborio za europske pozicije.

Dvoboj Mainza i Leipziga bio je uzbudljiv. Obje ekipe došle su do vodstva, no Leverkusen i Stuttgart su uspjeli izjednačiti. Potom je Leipzig uspio doći do vodstva protiv Stuttgarta, no ni to nije potrajalo. U 57. minuti su gosti izjednačili, ali tada je situacija bila dobra za Leipzig jer je Mainz u tom trenutku gubio s 2:1.

Ipak, ni to veselje Leipziga nije potrajalo jer je Jonathan Burkardt jedanaesterca zabio za poravnanje protiv Leverkusena, a potom je i Stuttgart poveo i zavio Leipzig u crno golom Ermedina Demirovića za 3:2. Pet minuta kasnije Lois Openda zabio je za 3:3, ali njegov gol poništen je zbog prekšraja i vrijeme je curilo te na kraju i iscurilo za Leipzig koji je ostao bez europskih natjecanja. Tako je Mainzu pripalo šesto mjesto.

Borba za ostanak

Što se tiče borbe za mjesta u Bundesligu 2 sve je većinom bilo jasno osim 16. pozicije. Posljednja dva mjesta zauzeli su Bochum i Kiel dok su se za izbjegavanje 16. mjesta borili Heidenheim i Hoffenheim.

Za 16. Heidenheim situacija je bila skoro pa neizlazna jer su trebali nadoknaditi šest golova zaostatka nad Kramarićevim Hoffenheimom. Međutim, u prvom poluvremenu su primili dva gola od Werder Bremena te su bili osuđeni na playout protiv trećeg iz Bundeslige 2. Tamo se za to bore čak četiri ekipe, a najizglednije je da će to biti jedan od Elversberga, Paderborna ili Fortune Düsseldorf jer je Köln trenutno na drugoj poziciji s tri boda prednosti. Tako je izgledno da će Die Geißböck izboriti ekspresni povratak u Bundesligu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.