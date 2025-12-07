VIDEO / Pogledajte spektakularan gol Vuškovića, petom je zabio u ludoj utakmici HSV-a i Werdera!

Podijeli :

HSV u 13. kolu Bundeslige dočekuje Werder Bremen, a Luka Vušković je u 75. minuti zabio spektakularan gol petom za vodstvo svoje momčadi. Nažalost, nije njegov HSV dugo vodio jer su gosti izjednačili preko Njinmaha samo tri minute kasnije. Ovo je drugi gol hrvatskog reprezentativca u 11 utakmica u dresu njemačke momčadi.