VIDEO / Pogledajte sjajnu asistenciju Majera protiv Stanišićevog Bayerna

Posljednja nedjeljna utakmica 16. kola Bundeslige donijela je "hrvatski okršaj" Bayerna Josipa Stanišića i Wolfsburga Lovre Majera. U petoj minuti poveo je Bayern autogolom Kiliana Fischera da bi samo osam minuta kasnije Lovro Majer sjajnom asistencijom pronašao Dženana Pejčinovića koji je zabio svoj četvrti gol u dvije utakmice. Tako su Vukovi ekspresno izjednačili na 1:1.

