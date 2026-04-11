VIDEO / Pogledajte kako su se u Njemačkoj oprostili od Čečija

Prije samog susreta 29. kola 2. Bundeslige između Karlsruhera i Arminije Bielefeld cijeli je stadion u Njemačkoj odao počast preminuloj legendi Dinama Srećku Bogdanu Čečiju. Bogdan je nakon Dinama 1985. otišao u njemački Karlsruher i tamo je ostavio veliki trag. Za klub je igrao devet godina, do završetka svoje karijere, a zabilježio je ukupno 280 nastupa. Pogledajte kako su mu odali počast.

