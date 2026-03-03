VIDEO / Pogledajte bakljadu u Njemačkoj koja je prekinula utakmicu na čak 17 minuta!

U prvom dijelu vidljivost na stadionu bila je odlična, a početkom nastavka spustila se tek blaga magla.

Ipak, u 54. minuti domaći navijači priredili su masovnu bakljadu i stvorili gustu dimnu zavjesu zbog koje je utakmica prekinuta na čak 17 minuta.

Susret je kasnije ipak priveden kraju, ali u znatno lošijim uvjetima nego što su bili na samom početku.