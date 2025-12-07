VIDEO / Pet komada u Hamburgu, Vušković prekrasno zabio u slavlju HSV-a

Podijeli :

U susretu 13. kola njemačkog nogometnog prvenstva HSV je pobijedio Werder sa 3-2, a jedan od golova za pobjednički sastav postigao je hrvatski reprezentativac Luka Vušković.

Zanimljivo, čak četiri gola pala su u drugom dijelu.

Werder je poveo u posljednjim trenucima prvog dijela golom Jensa Stagea. HSV je izjednačio u 63. minuti preko Sambija Lokonge, a u 75. minuti je Vušković okrenuo rezultat. Ubacio je Fabio Vieira, a hrvatski stoper sjajno petom zabio svoj drugi gol ove sezone.

Justin Njinmah je izjednačio u 78. minuti, a pobjedu Hamburgu donio je Yussuf Poulsen u 84. minuti.

HSV je napredovao na 13. mjesto sa 15 bodova, dok je Werder dvije stepenice više s bodom više.

U posljednjem susretu kola sastaju se Borussia Dortmund i Hoffenheim.

Na ljestvici vodi Bayern sa 37 bodova ispred RB Leipziga sa 29 bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.