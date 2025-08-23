VIDEO / Patrice Čović postao najmlađi Hrvat u povijesti Bundeslige: Eintracht deklasirao Werder, Union bolji od Stuttgarta

U ovom susretu sudjelovao je samo jedan hrvatski igrač, ali on je zasigurno obilježio kolo za hrvatske nogometaše. Riječ je o Patriceu Čoviću, koji je debitirao za Werder i time postao najmlađi hrvatski debitant u povijesti Bundeslige. Ušao je u igru u 65. minuti i odradio solidnih pola sata. Do sada je rekord držao Josip Brekalo, koji je s 18 godina, dva mjeseca i 18 dana debitirao za Wolfsburg.

Čović, rođen u lipnju 2007. godine, dosad je nastupao za sve mlade hrvatske reprezentacije, od U-16 do U-19, za koju je debitirao sa samo 17 godina, četiri mjeseca i 19 dana. U 15 nastupa za mlade selekcije postigao je četiri gola, a igra na poziciji ofenzivnog veznog.

U susretu između Freiburga i Augsburga, koji je završio rezultatom 1:3, Kristijan Jakić odigrao je najbolju utakmicu od svih Hrvata tog poslijepodneva. Bio je ključan za pobjedu Augsburga, ostvarivši 4 od 4 točne duge lopte i dodajući jedno ključno dodavanje. Nediljko Labrović bio je na klupi i nije ulazio u igru.

U utakmici Union Berlin – Stuttgart (2:1), Josip Juranović sudjelovao je u pobjedi Uniona, ušao je u 84. minuti. Marin Ljubičić, napadač Union Berlina, nije nastupio.

