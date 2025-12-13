VIDEO / Odabrao je Hrvatsku ispred Njemačke, a sad je oduševio golčinom u Cvajti!

Podijeli :

Magdeburg i Kiel odigrali su 3:3 u 16. kolu 2. Bundeslige. Goste je u vodstvo doveo Zec iz penala u 43. minuti, ali Magdeburg je ekspresno preokrenuo do kraja poluvremena golovima Pescha i Atika. Posebno je impresivan bio gol Noaha Pescha, koji je od ove godine u mladoj hrvatskoj reprezentaciji koju vodi Ivica Olić i koji je odabrao Hrvatsku zbog djeda i bake. Do kraja utakmice, Kiel je izjednačio i to opet, zanimljivo, golom iz penala u 68. minuti kojeg je zabio Zec. Do kraja su zabijali još i Zukowski za Magdeburg te Skrzybski za Kiel.