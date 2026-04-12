VIDEO / Nijemac srpskih korijena izveo šou u ‘Cvajti’: Zabio je četiri gola i doveo svoj klub na korak od povratka u elitu

U 29. kolu njemačke 2. Bundeslige gledali smo pravi šou. Paderborn je na svom terenu ugostio Magdeburg te su gledatelji na stadionu mogli vidjeti čak sedam golova. Četiri od njih pala su u mrežu Magedeburga, a zanimljivo je da ih je za Paderborn postigao isti igrač. Riječ je o Filipu Bilbiji, njemačkom nogometašu koji ima srpske i crnogorske korijene. On je zabijao golove u 19. minuti za 1:0, u 29. za 2:1, u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena za 3:2, a svoj četvrti pogodak postigao je u 78. minuti za pobjedu od 4:3. Za goste iz Magdeburga golove su zabili Lubambo Musonda, Mateusz Zukowski i Laurin Ulrich. Za goste je cijeli susret na klupi odsjedio mladi hrvatski reprezentativac Noah Pesch. Ovim slavljem Paderborn je ostao na drugom mjestu 2. Bundeslige dok je Magdeburg u velikoj opasnosti od ispadanja jer imaju isto bodova (30) kao i pretposljednji Greuther Furth. Do kraja je ostalo pet kola.

