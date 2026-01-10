VIDEO / Nevjerojatna sekvenca u Bundesligi: Nakon nemogućeg promašaja zabio se glavom u stativu

Podijeli :

Utakmica Heidenheima i Kolna u Bundesligi u prvom poluvremenu nije razočarala. Nakon nevjerojatnog pogotka škaricama Marvina Pieringera, vidjeli smo još luđu situaciju na njemačkim travnjacima. U 36. minuti je Heidenheim imao kontranapad u kojem je u izglednu poziciju za gol dospio Sirlord Conteh, ali njemački napadač promašio je nemoguće. Ne samo to, Conteh se nakon promašaja zabio glavom u stativu, a srećom po njega mogao je nastaviti s utakmicom.

