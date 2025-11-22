VIDEO / Nevjerojatna drama u Dortmundu: Kovač poveo u 90. minuti pa u idućem napadu primio gol za 3:3

Podijeli :

Ludu utakmicu gledali smo u 11. kolu Bundeslige. Borussia Dortmund povela je s 2:0 u prvom poluvremenu golovima Emrea Cana i Max Beiera da bi u drugom dijelu Deniz Undav napravio svoj šou. Za 2:1 je zabio u 47. minuti, a svoj drugi pogodak zabio je u 71. minuti. Borussia je pritisnula nakon toga te su u 90. minuti preko Karima Adeyemija povela. Činilo se da su osigurali pobjedu, no u idućem napadu je Undav zabio hat-trick te je donio bod Stuttgartu.

