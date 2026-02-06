VIDEO / Nestvarno poluvrijeme u Njemačkoj! U prvom dijelu palo čak 8 golova

Podijeli :

Ovo je bila prava golijada, čak i za njemačke standarde!

Nogometaši Magdeburga slavili su s 5:4 na gostovanju kod Gretuer Furtha u utakmici 21. kola 2. Bundeslige, a istaknulo se nevjerojatno prvo poluvrijeme u kojem je palo čak osam golova!

Zanimljivo, domaći sastav poveo je u 8. minuti preko Bjarnasona, no vrlo brzo je uslijedila rapsodija gostiju. Sve je krenulo u 13. minuti kad je Magdeburg autogolom Munza došao do izjednačenja. Do 33. minute, Magdeburg je vodio s nevjerojatnih 5:1, a Mateusz Zukowski postigao je hat-trick.

No, gosti se nisu predavali. Do kraja poluvremena smanjili su na 5:3, a već u 47. minuti zatresli su mrežu za 5:4. Ipak, pogodaka više nije bilo, ali domaćini su u nekoliko navrata bili blizu izjednačenja.

Fascinantno, prva ovosezonska utakmica između ove dvije momčadi pripala je Greuter Furthu koji je slavio istim rezultatom kojim je u petak poražen – 5:4.

