VIDEO / Neočekivani rasplet u Bundesligi: Heidenheim sada može i do ostanka!

Nogometaši Heidenheima produžili su nadu u bundesligaški spas nakon što su u suretu 33. kola njemačkog na gostovanju pobijedili Koln sa 3-1.
Uoči posljednjeg kola tri momčadi su na začelju izjednačene po broju bodova. Wolfsburg, Heidenheim i St. Pauli sada imaju po 26 bodova. Dvije ekipe će ispasti, a jedna će izboriti dodatne kvalifikacije u kojima će igrati protiv trećeplasiranog kluba iz druge lige.
Heidenheim je poveo već u osmoj minuti golom Jana Schoppnera, no dvije minute kasnije izjednačio je Marius Bulter. Gosti su u 28. minuti stigli do nove prednosti golom Arijona Ibrahimovića, a pobjedu Heidenheima potvrdio je Schoppner svojim drugim golom na utakmici u 72. minuti.
U posljednjem kolu, 16. svibnja Heidenheim će ugostiti Mainz, dok će St. Pauli i Wolfsburg u međusobnom susretu tražiti bodove spasa.
U ranije odigranom susretu HSV u Hamburgu pobijedio Freiburg sa 3-2 uz dva gola Igora Matanovića i jednim Luke Vuškovića.
