VIDEO / Navijači napravili kaos, nakon samo tri minute prekinut susret u Kolnu

Ni tri minute nisu prošle, a utakmica 14. kola Bundeslige između Kolna i Bayern Munchena je bila prekinuta. Razlog? Bakljada navijača... Pogledajte kakva se dimna zavjesa nadvila nad terenom. Utakmica se nastavila u 12. minuti.

