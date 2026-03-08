VIDEO / Mladi hrvatski reprezentativac napokon dobio pravu priliku i zabio prvijenac u Bundesligi

Podijeli :

U 25. kolu njemačke Bundeslige Werder Bremen je na gostovanju kod Union Berlina slavio s 4:1, a najveća priča za hrvatske ljubitelje nogometa bio je posljednji pogodak na utakmici. Tada je 18-godišnji Patrice Čović u svom 13. nastupu u Bundesligi napokon zabio svoj prvijenac za Werder. On je dobivao minute na kapaljku te je tek dva puta startao za kultnu njemačku momčad. Sada je napokon iskoristio svoju priliku te je zabio svoj prvi pogodak u jednoj od najjačih liga svijeta. Čović je inače redoviti član mlađih uzrasta hrvatske reprezentacije te jedan od većih hrvatskih talenata. Werder je ovom pobjedom pobjegao iz zone ispadanja te je tamo pogurao St. Pauli koji je u ranijem nedjeljnom terminu remizirao s Eintrachtom iz Frankfurta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.