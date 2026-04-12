VIDEO / Matanovićev Freiburg slavio na gostovanju kod Mainza

U posljednjem susretu 29. kola Bundeslige nogometaši Freiburga su u gostima s minimalnih 1:0 bili bolji od Mainza.

U prvom dijelu nije bilo puno prilika, a najveću je imao Mainz kada je goste od primljenog gola spasio okvir vrata. Jedini je pogodak postignut odmah na startu drugog dijela, gol za Freiburg je postigao Holer u 47. minuti.

Taj je pogodak posve otvorio utakmicu te su do kraja i jedni i drugi stvorili brojne odlične prilike. No, sve su ostale neiskorištene i Freiburg je tako došao do minimalnog gostujućeg slavlja.

Hrvatski napadač Igor Matanović je odigrao cijelu utakmicu za Freiburg koji je ostao na osmom mjestu ljestvice. Jednu poziciju iza je Mainz.

